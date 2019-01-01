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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело агента из крестьян Орловской губернии Болховского уезда, Селеховской волости, села Селихово, Мышечкина Семена Сельверстовича. // Гос. архив Российской Федерации. Фон Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
619Селихово (Спасское), с. вл.при рч. Маховице.281076402409Церковь православная 1. Маслобоень 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
198. Селихово, село бывшее владельческое, при речке Моховице, дворов 120, жителей 846, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Селихово (село)14Ольгино Орловской губернии
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Селихово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64325Селиховосело53°13'с.ш.35°44'в.д.N-36-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54620428101с Селиховосело