посёлок Дмитриевский, посёлок Дмитриевский, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Дмитриевский

Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1410Дмитриевка (Скачки), д. вл.при рч. Азясе.451770282310

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Андреевская II-я (II-го стана) волость
719. Дмитриевка, деревня бывшая владельческая, при речке Скачках, дворов 117, жителей 602, 4 п. дв., поташный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Нижнеломовский район
692991Дмитриевскийпосёлок53°24'44°06'N-38-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Нижнеломовский муниципальный район, Сельское поселение Виргинский сельсовет
56651411106п Дмитриевскийпоселок
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