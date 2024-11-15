рабочий посёлок Лысые Горы, Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Лысые Горы

Лысогорский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
453Лысая Горы (Дмитриевское), с. вл.при р. Медведице.352551215240Церковь православная 1. Ярмарка 1. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Федоровская волость
245. Лысые Боры (Дмитриевское), село бывшее владельческое, при речке Медведице, дворов 55, жителей 285, церковь православная, 2 лавки, 5 постоялых дворов, ярмарка, базар

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Лысогорский район
13124Лысые Горыраб.посёлок51°32'с.ш.44°48'в.д.M-38-018

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Лысогорский муниципальный район, Лысогорское городское поселение
63625151051рп Лысые Горырабочий поселок

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