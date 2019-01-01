деревня Захарово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Захарово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Печенгской церкви. Список архивных дел Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3470Захарово, д. каз.при р. Комеле.25103396109Завод 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
472. Захаров, деревня бывшая государственная, при речке Комеле, дворов 40, жителей 230, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Ведерковская волость
36ЗахаровоРогачевскоебывшие государственные59140138

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Марковский сельсовет
Захарово (пром. пр.,маслодельн. зав.,шк. I ст.) 917деревняЗимнее: 6 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.Зимнее: 18 км. Летнее: —.7474

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247692Захароводеревня59°07'с.ш.40°13'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468173д Захароводеревня

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