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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11445Темкина, д. вл.при рч. Темкине.4242259389
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
618. Темкино, село бывшее владельческое, при речке Темкиной, дворов 39, жителей 217, церковь православная, лавка
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
104ТемкиноДеревня4350145142Церковь, земск. школа, ярмарки: 30 января и 20 июля, в 4 недели по Пасхе, 13 торговых амбаров, кузня, 4 бараночных, 2 керосинных склада, булочная, 2 склада для хлеба, поч Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Темкино
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
179690Темкиносело55°07'00"35°01'00"N-36-035