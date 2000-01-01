село Темкино, село Темкино, Тёмкинский район, Смоленская область (на 2018) — Familio

Темкино

Тёмкинский район, Смоленская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11445Темкина, д. вл.при рч. Темкине.4242259389

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Сосницкая волость
618. Темкино, село бывшее владельческое, при речке Темкиной, дворов 39, жителей 217, церковь православная, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Сосницкая волость
104ТемкиноДеревня4350145142Церковь, земск. школа, ярмарки: 30 января и 20 июля, в 4 недели по Пасхе, 13 торговых амбаров, кузня, 4 бараночных, 2 керосинных склада, булочная, 2 склада для хлеба, поч Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Смоленская губерния, Юхновский уезд
станица Темкино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Тёмкинский район
179690Темкиносело55°07'00"35°01'00"N-36-035
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