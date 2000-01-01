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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2005Покурлей (Александровское), с. вл.при рч. Покурлейке.452541612471278Церковь православная 1. Мельниц 4.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
С. Александровское4Дм. Степ. Бегичев308986
С. Александровское5Мар. Ст. Бегичева140—40
С. Александровское6Над. Степ. Бегичева114435
С. Покурлей16Ив. и Ник. Дм. Игнатьев53310166
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1005. Покурлей (Александровка), село бывшее владельческое, при речке Покурлейке, дворов 559, жителей 2881, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь право Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Покурлей253213301694158917833372сведений нет
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52264Покурлейсело52°32'с.ш.47°21'в.д.N-38-131
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63611470126с Покурлейсело