село Покурлей, Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Покурлей

Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
2005Покурлей (Александровское), с. вл.при рч. Покурлейке.452541612471278Церковь православная 1. Мельниц 4.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
С. Александровское4Дм. Степ. Бегичев308986
С. Александровское5Мар. Ст. Бегичева14040
С. Александровское6Над. Степ. Бегичева114435
С. Покурлей16Ив. и Ник. Дм. Игнатьев53310166

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Покурлейская волость
1005. Покурлей (Александровка), село бывшее владельческое, при речке Покурлейке, дворов 559, жителей 2881, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь право Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Покурлеевская волость
село Покурлей253213301694158917833372сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Вольский район
52264Покурлейсело52°32'с.ш.47°21'в.д.N-38-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Вольский муниципальный район, Междуреченское сельское поселение
63611470126с Покурлейсело

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