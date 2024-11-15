деревня Савинская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Савинская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Пояс, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Пояс, Начало XX века. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 421. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Тигинской церкви. Список архивных дел по Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Тигинская волость
633. Савинская, деревня бывшая удельная, при реке Вожоге, дворов 52, жителей 346, часовня, лавка

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Тигинская волость
22Савинская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Савинского7610823126349416011земледелиеотх. зар.река Вожга.Часовня, школа, хлебо-запасный магазин, мелочная лавка

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Огибаловская волость
Савинская104852деревняРусские39197232429

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Тигинский сельсовет
Савинская (колхоз,1 торг. зав.,молочн. проп. п.) 411деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 22 км. Летнее: —.Зимнее: 167 км. Летнее: —.9289

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
35124Савинскаядеревня60°28'с.ш.39°50'в.д.P-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Тигинское сельское поселение
19618452276д Савинскаядеревня

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