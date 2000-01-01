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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Кремешево, ф. (Сурожа), жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 180, у. гор. 4 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Кремешево, д., жит. 27 (10 м. 17 ж.), дес. 29, у. гор. 4 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 14 в., ст. ж. д. Солы 21 в.
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Кремешево1