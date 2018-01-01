посёлок лесоучастка Арбинский, Тоншаевский район, Нижегородская область (на 2018) — Familio

Арбинский

Тоншаевский район, Нижегородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок лесоучастка
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Ветлужский уезд, Ошминская волость
Лопатино (Арба) п.рч. Арба113312169910420315 дегт. з., 1 кузницалесн., плотн.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Ветлужский уезд, Тоншаевская волость
Лопатино дер.886Ошминский 227с. Тоншаево1227109327

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Тоншаевский район
15666Арбинскийпос. лесоуч.57°38'47°17'O-38-095

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