деревня Малиновка, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Малиновка

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Свердловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2907Костоусовское, сел.при рч. Белой.855640177192Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
811. Костоусовское, село бывшее государственное, при речке Белой, дворов 21, жителей 126, церковь православная, школа

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Клевакинская волость
18) с. Костоусовское на р. Белой, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, торжки: Дмитриевский 19—21 сентября, Рождественский 22—25 декабря распланированоКостоусовское общество314146Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские777

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
89473Малиновкадеревня56°37'с.ш.61°35'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000186д Малиновкадеревня

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