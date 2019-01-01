- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2907Костоусовское, сел.при рч. Белой.855640177192Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
811. Костоусовское, село бывшее государственное, при речке Белой, дворов 21, жителей 126, церковь православная, школа
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
18) с. Костоусовское на р. Белой, прав. церк., зем. шк., народная библиотека, торжки: Дмитриевский 19—21 сентября, Рождественский 22—25 декабря распланированоКостоусовское общество314146Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские777
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89473Малиновкадеревня56°37'с.ш.61°35'в.д.O-41-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000186д Малиновкадеревня