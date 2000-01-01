деревня Козино, Карулинская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Козино

Карулинская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Карулинская волость
25КозинодеревняСкобловка, рекаКратайского, православногоЩербинскому сельскому обществу5

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