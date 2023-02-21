село Какути, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014) — Familio

Какути

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, გურია (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
ქაქუთი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Аджарская АССР, Кобулетский район, Какутский сельсовет
село Какути2205220817

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ქაქუთის თემი
ქაქუთიKakutiМужчин: 612. Женщин: 599. Всего: 1211.
გურია , ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, ჭანიეთის თემი
ქაქუთიKakutiМужчин: 139. Женщин: 143. Всего: 282.

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