село Недашки, Житомирська область (на 2018) — Familio

Недашки

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Овручский уезд, Базарская волость
1380. Недашки, село бывшее владельческое, дворов 12, жителей 120, церковь православная, 2 питейных дома, трактир, 3 лавки, 3 ветряных мельницы

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7351Недашкиселоцентр сільської радир-н Малинськийсільрада Недашківська

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