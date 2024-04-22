село Талдыки, село Талдыки, Худяковская волость, Черкасский уезд (на 1900) — Familio

Талдыки

Худяковская волость, Черкасский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Черкасский уезд, Худяковская волость
1438. Талдыки, село бывшее государственное, при реке Днепре, дворов 219, жителей 993, церковь православная, школа, 2 питейных дома, 8 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Черкасский уезд, Худяковская волость
Талдыки село.
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