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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2958Шаров (Шарова), слоб. вл.при р. Айдаре.6740141494490
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Харьковская губерния, Старобельский уезд
С. Шарово и хут. Лозной32Анна Макс. Быковская62482172
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
761. Шарова, слобода бывшая владельческая, при речке Айдаре, дворов 178, жителей 1267, волостное правление (уездный город в 68 верстах), церковь православная, школа, лавк Показать все
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-13007Шарівкаселоцентр сільської радир-н Білокуракинськийсільрада Шарівська