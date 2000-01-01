село Шандровка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Шандровка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1995Павловка (Шандровка), с. вл.при р. Орели.5035160457509Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Стешено-Черноглазовская волость
628. Павловки (Шапдровка), село бывшее владельческое, при реке Орели, дворов 194, жителей 1025, церковь православная, школа, кирпичный завод, 2 лавки, 2 ярмарки

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Стешино-Черноглазовская волость
2. № по учету земель: 1.Павловка бывшие помещичьи29410519411992

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-5135Шандрівкаселоцентр сільської радир-н Юр'ївськийсільрада Шандрівська

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