посёлок Селянка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Селянка

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1189. Франкрейх, деревня бывшая колонистов, дворов 64, жителей 549, молитвенный дом, 2 ярмарки

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Франкрейх. Б. колон. Немцы. Лютер.5854Р. Солянка49320014527117534498

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
14644Селянкапосёлок50°08,0' с.ш.46°35,0' в.д.M-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Ромашковское сельское поселение
18645436111п Селянкапоселок

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