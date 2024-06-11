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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
369. Мордошевичи, село бывшее владельческое, при реке Чижовке, дворов 30, жителей 167, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
27Село Мордашевичиторговом тр. реч. ЧижовкеМордашевск. с. о. 43130154Мордашевич. пр. 9621
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Мордахи110
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Мордахи45