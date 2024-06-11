деревня Мордахи, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Мордахи

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Оршанский уезд, Новотухинская волость
369. Мордошевичи, село бывшее владельческое, при реке Чижовке, дворов 30, жителей 167, церковь православная, богадельня

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Ново-Тухинская волость
27Село Мордашевичиторговом тр. реч. ЧижовкеМордашевск. с. о. 43130154Мордашевич. пр. 9621

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
д Мордахи110

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
д. Мордахи45

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