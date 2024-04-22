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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4410Веселый Подол (Родзянки, Панивановка), с. вл.при р. Хороле2245254735751Церковь православная 1. Заводов 5.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Веселый-Подоль и Занчинцы и д. Еремеевка и Глубокая-Долина31Плат. Родзянко461—170
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1077. Веселый Подол (Родзянок), село бывшее владельческое, дворов 216, жителей 1246, церковь православная, часовня, питейный дом, лавка, 2 ярмарки, 1 вод. и 2 ветр. млнц.
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
13.0Веселый Подол селоВесело-Подольское 1-ое крестьян собственников523110136—258366380746
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-19291Веселий Поділселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Веселоподільська