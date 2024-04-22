село Весёлый Подол, село Весёлый Подол, Полтавська область (на 2018) — Familio

Весёлый Подол

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4410Веселый Подол (Родзянки, Панивановка), с. вл.при р. Хороле2245254735751Церковь православная 1. Заводов 5.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
С. Веселый-Подоль и Занчинцы и д. Еремеевка и Глубокая-Долина31Плат. Родзянко461170

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Семеновская волость
1077. Веселый Подол (Родзянок), село бывшее владельческое, дворов 216, жителей 1246, церковь православная, часовня, питейный дом, лавка, 2 ярмарки, 1 вод. и 2 ветр. млнц.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Семеновская волость
13.0Веселый Подол селоВесело-Подольское 1-ое крестьян собственников523110136258366380746

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19291Веселий Поділселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Веселоподільська
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