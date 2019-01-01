деревня Ивановская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ивановская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9695Ивановская (Гостевская), д. удел.при рч. Илезе.10212051516

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
4747Ивановское (Гостевское)Илезское.Георгиевскийбывшие удельные1203581724

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Илезский сельсовет
Ивановская (Гостсвское) 2571деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 33 км. Летнее: —.Зимнее: 364 км. Летнее: —.88

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
275356Ивановскаядеревня60°42'с.ш.43°56'в.д.P-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Илезское сельское поселение
19642420146д Ивановскаядеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.