- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2201Каменка, дер.при р. Чусовой.7925107375385
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
492. Каменская (Каменка), деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 61, жителей 363, часовня
559. Каменка, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой и речке Каменке, дворов 58, жителей 326, часовня, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
2) д. Каменка, церк.-прих. шк., распл.Каменское и 3-е Нижнесельское общества126360340Бывшие государственные и горнозаводские местер. РаскольникиРусские804
4) д. Каменка, при р.р. Каменке и Чусовой, земск. шк., распл. (часть селения принадл. к Нижне-Сельск. волости)3-е Уткинское общество59198202Бывшие государственныеПравославныеРусские818
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513909Каменкадеревня57°03'с.ш.59°31'в.д.O-40-108
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65753000111д Каменкадеревня