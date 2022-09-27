деревня Каменка, Первоуральск, Свердловская область (на 2019) — Familio

Каменка

Первоуральск, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд
2201Каменка, дер.при р. Чусовой.7925107375385

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Макаровская волость
492. Каменская (Каменка), деревня бывшая государственная, при речке Каменке, дворов 61, жителей 363, часовня
Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
559. Каменка, деревня бывшая государственная, при реке Чусовой и речке Каменке, дворов 58, жителей 326, часовня, лавка

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Нижне-сельская волость
2) д. Каменка, церк.-прих. шк., распл.Каменское и 3-е Нижнесельское общества126360340Бывшие государственные и горнозаводские местер. РаскольникиРусские804
Екатеринбургский уезд, Уткинская волость
4) д. Каменка, при р.р. Каменке и Чусовой, земск. шк., распл. (часть селения принадл. к Нижне-Сельск. волости)3-е Уткинское общество59198202Бывшие государственныеПравославныеРусские818

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Первоуральск
513909Каменкадеревня57°03'с.ш.59°31'в.д.O-40-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Первоуральск
65753000111д Каменкадеревня

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