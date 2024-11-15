деревня Маньковщина, Воложинский район, Минская область (на 2021) — Familio

Маньковщина

Воложинский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Вилейский уезд, Гермакишская волость
Маньковщина, им. (Ратынского), жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 270, у. гор. 56 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Молодечно 37 в.
Маньновщина, д., жит. 49 (18 м. 31 ж.), дес. 58, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Воложинский район, Яршевичский сельсовет
д Маньковщина271

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Воложинский район, Першайский сельсовет
д. Маньковщина126

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