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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
481Ивановское (Колено-Аркадак), с. вл.при р. Аркадаке.6445316497495Церковь православная 1. Почтовая станция. Ярмарки 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
161. Колено (Ивановское, Аркадак), село бывшее владельческое, при речке Аркадаке, дворов 217, жителей 1066, волостное правление (уездный город в 64 верстах), церковь прав Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43683Коленосело51°53'с.ш.44°08'в.д.M-38-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63616444101с Коленосело