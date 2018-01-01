посёлок городского типа Софиевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Софиевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1217Софиевка, с. каз.при рч. Каменке.803051020381973Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Софиевская волость
341. Софиевка, село бывшее государственное, при речке Камянке, дворов 762, жителей 5323, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, еврейский Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Софиевская волость
село Софиевка1033167922106851064872997876

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Верхнеднепровский уезд, Софиевская волость
1Софиевка (и х.х. Бувальцы, Широкий и Водяной)бывшие государственные20207182751414696

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4831Софіївкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н СофіївськийСофіївська селищна об'єднана територіальна громада

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