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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1217Софиевка, с. каз.при рч. Каменке.803051020381973Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
341. Софиевка, село бывшее государственное, при речке Камянке, дворов 762, жителей 5323, волостное правление (уездный город в 85 верстах), церковь православная, еврейский Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Софиевка1033167922106851064872997876
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1Софиевка (и х.х. Бувальцы, Широкий и Водяной)бывшие государственные20207182751414696
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4831Софіївкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н СофіївськийСофіївська селищна об'єднана територіальна громада