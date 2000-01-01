село Городище, Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Городище

Брянский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Брянский уезд
806Городище, с. каз.при р. Десне.31878297289Церковь православная 1. Лесопильный завод.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Брянский уезд, Супоневская волость
294. Городище, село бывшее государственное, при реке Десне, дворов 137, жителей 642, церковь православная, школа, пар. лесопильня, паровая мельница

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Брянский уезд, Супоневская волость
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