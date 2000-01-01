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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
806Городище, с. каз.при р. Десне.31878297289Церковь православная 1. Лесопильный завод.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
294. Городище, село бывшее государственное, при реке Десне, дворов 137, жителей 642, церковь православная, школа, пар. лесопильня, паровая мельница
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Городище (село)4Брянская почтово-телеграфная контора