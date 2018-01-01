село Междуречье, Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Междуречье

Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Хвалынский уезд
1907Поселок (Козмодемьянское), с. вл.при рч. Теришке и Избалыке.45382649071028Православный молитвен. дом. Ярмарки 2. Базар. Мельниц 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Посельская волость
1007. Поселок, село бывшее владельческое, при речках Избалыке и Терешке, дворов 439, жителей 2055, в. ирвл. (уездный город в 40 верстах), церковь православная, лавки, 5 п Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Посельская волость
село Поселки2542960971141298631876173сведений нет

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Вольский район
52852Междуречьесело52°30'с.ш.47°31'в.д.N-38-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Вольский муниципальный район, Междуреченское сельское поселение
63611470101с Междуречьесело

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