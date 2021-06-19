село Парамоново, село Парамоново, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Парамоново

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
638Парамоново (Покровское), с. вл.при рч. Неполоди.3820127533534Церковь православная 1. Маслобоень 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Селиховская волость
201. Парамоново (Покровское), село бывшее владельческое, при речке Неполоди, дворов 178, жителей 1184, церковь православная, лавка

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Селиховская волость
Парамоново (село)14Ольгино Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
64170Парамоновосело53°10'с.ш.35°43'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Бунинское сельское поселение
54655413106с Парамоновосело
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