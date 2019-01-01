село Большая Таволожка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Большая Таволожка

Пугачевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1519Таволожка, с. каз.при р. Большом Иргизе.16½53½34613881489Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарки 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Таволжанская волость
1019. Таволжанка (Таволожка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 540, жителей 4151, волостное правление (уездный город 16¾ в.): церковь правосла Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Николаевский уезд, Таволжанская волость
село Таволожка226324327313624790485896488

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Таволжанская волость
С. Таволжанка. Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.4836Р. Б. Иргиз1481782225252668

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Пугачевский район
52847Большая Таволожкасело52°06'с.ш.49°03'в.д.N-39-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Пугачевский муниципальный район, Преображенское сельское поселение
63637460111с Большая Таволожкасело

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