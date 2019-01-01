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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1519Таволожка, с. каз.при р. Большом Иргизе.16½53½34613881489Церковь православная 1. Училище. Почтовая станция. Ярмарки 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1019. Таволжанка (Таволожка), село бывшее государственное, при реке Большом Иргизе, дворов 540, жителей 4151, волостное правление (уездный город 16¾ в.): церковь правосла Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Таволожка226324327313624790485896488
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Таволжанка. Б. госуд. Рус. Прав. и раскол.4836Р. Б. Иргиз14817—82225252668
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52847Большая Таволожкасело52°06'с.ш.49°03'в.д.N-39-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63637460111с Большая Таволожкасело