село Старая Иванцовка, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Старая Иванцовка

Палласовский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Торгунская волость
1182. Альт-Веймар (Ст. Иванцовка), деревня бывшая колонистов, при речке Торгуне, дворов 65, жителей 555, молитвенный дом, лавка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Новоузенский уезд, Торгунская волость
С. Альт-Веймар. Б. колон. Немцы. Лютер.5855Р. Торгун49921517533120705735

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Палласовский район
14605Старая Иванцовкасело50°02,0' с.ш.46°43,0' в.д.M-38-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Палласовский муниципальный район, Заволжское сельское поселение
18645408106с Старая Иванцовкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.