деревня Гагаринский Хутор, деревня Гагаринский Хутор, Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Гагаринский Хутор

Корсаковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Перестряжская волость
855. Гагаринская (Б. Хутор), деревня бывшая владельческая, при реках Зуше и Грунце, дворов 118, жителей 726, волостное правление (уездный город в 25 верстах), школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Корсаковский район
63058Гагаринский Хутордеревня53°08'с.ш.37°13'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Корсаковский муниципальный район, Гагаринское сельское поселение
54626405116д Гагаринский Хутордеревня
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