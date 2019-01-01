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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2076Кишкино (Кишкинская), сел.при р. Тагиле.102212409193Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
323. Кишкина (Кишкинское, Коркина), село бывшее государственное, при реке Ташле, дворов 37, жителей 230, церковь православная, 20 лавок, 3 тржк.: в девятую пятницу, 28 го Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
22) с. Кишкинское, на р. Тагиле, церк., зем. шк., библ., торжки однодневн.: в 9-ю пятницу по Пасхе и 28 октября и 17 ноября 5-ти дневный, распл.Кишкинское общество5195110Бывшие государственныеПравославныеРусские9314
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
3. Кишкинское (-на, Коркина), с. 74135167302русские302—— Махневскойр. Тагил16ст. Алапаевск901616169016тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
688860Кишкинскоесело58°28'с.ш.61°53'в.д.O-41-052
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65769000276с Кишкинскоесело