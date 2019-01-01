село Кишкинское, Махнёвское, Свердловская область (на 2019) — Familio

Кишкинское

Махнёвское, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
2076Кишкино (Кишкинская), сел.при р. Тагиле.102212409193Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Махновская волость
323. Кишкина (Кишкинское, Коркина), село бывшее государственное, при реке Ташле, дворов 37, жителей 230, церковь православная, 20 лавок, 3 тржк.: в девятую пятницу, 28 го Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Махневская волость
22) с. Кишкинское, на р. Тагиле, церк., зем. шк., библ., торжки однодневн.: в 9-ю пятницу по Пасхе и 28 октября и 17 ноября 5-ти дневный, распл.Кишкинское общество5195110Бывшие государственныеПравославныеРусские9314

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Тагильский округ, Махневский район , Кишкинский сельсовет
3. Кишкинское (-на, Коркина), с. 74135167302русские302Махневскойр. Тагил16ст. Алапаевск901616169016тракт.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Алапаевский район
688860Кишкинскоесело58°28'с.ш.61°53'в.д.O-41-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Махнёвское
65769000276с Кишкинскоесело

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