выселок Щербаки, Пинежский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Щербаки

Пинежский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
выселок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Пинежский уезд
1072Щербаковская, посел.при р. Пинеге.102631311

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Юрольская волость
Щербакивысел.Кузнечевскогопри реке Пинеге51214Валдокурскому

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