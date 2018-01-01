село Шенгариевка, село Шенгариевка, Полтавська область (на 2018) — Familio

Шенгариевка

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Зеньковский уезд
1211Шенгириевка (Шенгереевка), с. вл. и казач.при рч. Ташани.144225510517Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Зеньковский уезд, Груньская волость
146. Шенгереевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Черкесе, дворов 183, жителей 1150, церковь православная, питейный дом, 7 ветряных мельниц

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Зиньковский уезд, Груньская волость
16.0Шенгереевка селоШенгереевское козаков612194192508482990
16.0Шенгереевка селоШенгереевское государстенных крестьян61231316084144

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18174Шенгаріївкаселор-н Зіньківськийсільрада Першотравнева
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