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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Усть-Вазерки Вазерской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3496.
Аханов Давид Иванович, отставной рядовой из крестьян с. Усть-Вазерки Вазерской волости. 1912 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 26.
Крутов Александр Васильевич, запасной рядовой из крестьян с. Усть-Вазерки Вазерской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 293.
Романов Федор Александрович, отставной рядовой из крестьян с. Усть-Вазерки Вазерской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 475.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1042Усть Вазерки (Вознесенское), с. вл.при р. Суре.301717630680Церковь православная 1. Училище. Базарь. Пристань. Завод поташный. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Вазерки55Дмитр. Серг. Олсуфев54458169
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
526. Вознесенское (Уст-Вазерки), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 120, жителей 805, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вазерское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47051Вазеркисело53°26'45°05'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56613406101с Вазеркисело