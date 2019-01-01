село Вазерки, село Вазерки, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Вазерки

Бессоновский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Усть-Вазерки Вазерской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3496.
Аханов Давид Иванович, отставной рядовой из крестьян с. Усть-Вазерки Вазерской волости. 1912 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 26.
Крутов Александр Васильевич, запасной рядовой из крестьян с. Усть-Вазерки Вазерской волости. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 293.
Романов Федор Александрович, отставной рядовой из крестьян с. Усть-Вазерки Вазерской волости. 1915 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 155. Опись 1. Дело 475.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
1042Усть Вазерки (Вознесенское), с. вл.при р. Суре.301717630680Церковь православная 1. Училище. Базарь. Пристань. Завод поташный. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
С. Вазерки55Дмитр. Серг. Олсуфев54458169

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Вазерская волость
526. Вознесенское (Уст-Вазерки), село бывшее владельческое, при реке Суре, дворов 120, жителей 805, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Вазерская волость
село Вазерское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бессоновский район
47051Вазеркисело53°26'45°05'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бессоновский муниципальный район, Сельское поселение Вазерский сельсовет
56613406101с Вазеркисело
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