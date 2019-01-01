село Матвеево, село Матвеево, Лысьвенский, Пермский край (на 2019) — Familio

Матвеево

Лысьвенский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3604Матвеева, дер.при р. Барде.7138½54150157Часовня православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Сосновская волость
1195. Матвеева, деревня бывшая государственная, при речке Барде, дворов 50, жителей 300, часовня, 2 лвки.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Сосновская волость
47) с. Матвеевское, при р. Барде, прав. церк., зем. шк., нар. библ., земск. станц., распл.Матвеевское общество84195182Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские7025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, город краевого значения Лысьва
346667Матвеевосело57°47'00"57°50'00"O-40-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Лысьвенский
57726000236с Матвеевосело
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