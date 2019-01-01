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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3604Матвеева, дер.при р. Барде.7138½54150157Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1195. Матвеева, деревня бывшая государственная, при речке Барде, дворов 50, жителей 300, часовня, 2 лвки.
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
47) с. Матвеевское, при р. Барде, прав. церк., зем. шк., нар. библ., земск. станц., распл.Матвеевское общество84195182Бывшие государственныеПравославные и старообрядцыРусские7025
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
346667Матвеевосело57°47'00"57°50'00"O-40-080
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57726000236с Матвеевосело