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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
40Дер. Крупняпроселкер. КрупнеПесляковскому сел. общ. 166973Судиловичск. пр. 14323
69Хут. Крупняпроселкер. Крупнекр. В. Осипову, прав. 128Судиловского пр. 14323
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Крупня7
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Крупня6