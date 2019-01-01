деревня Подъяковлево, деревня Подъяковлево, Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Подъяковлево

Новосильский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о возвращении проданных построек гражданину с. Подяковлево Голункской волости Новосильский уезд Стеканову Ф. Д., отобранных у гражданинан Чемодурова В. П. 1922–1924 Показать все
Дело о выделе земли поселку Горки из земли деревни Фироновки и поселку Горелькову из земли села Подъяковлево, Голунской волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
3055Подъяковлево, с. каз.при р. Зуше.14½75352402Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Голунская волость
816. Подьяковлево, село бывшее государственное, при реке Зуше, дворов 90, жителей 729, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Новосильский район
63055Подъяковлеводеревня53°05'с.ш.37°12'в.д.N-37-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Новосильский муниципальный район, Голунское сельское поселение
54643410106д Подъяковлеводеревня
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