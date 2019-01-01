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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о возвращении проданных построек гражданину с. Подяковлево Голункской волости Новосильский уезд Стеканову Ф. Д., отобранных у гражданинан Чемодурова В. П. 1922–1924 Показать все
Дело о выделе земли поселку Горки из земли деревни Фироновки и поселку Горелькову из земли села Подъяковлево, Голунской волости, Новосильского уезда, Тульской губернии. 1 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3055Подъяковлево, с. каз.при р. Зуше.14½1½75352402Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
816. Подьяковлево, село бывшее государственное, при реке Зуше, дворов 90, жителей 729, церковь православная, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63055Подъяковлеводеревня53°05'с.ш.37°12'в.д.N-37-099
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643410106д Подъяковлеводеревня