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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2554Пьянкова (Волкова), дер.при рч. Полъостровке.3245203574659
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
688. Пьянково (Волкова), деревня бывшая государственная, при речках Палясуровке и Тре-стовке, дворов 204, жителей 1252, часовня, лавка, синильный завод, торжок 18-го авгу Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
с. Пьянковское на р. Трестовке, прав. церк., земск. школа, распланированоПьянковское общество341918926Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские309
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
90326Пьянковосело57°25'с.ш.62°58'в.д.O-41-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65711000586с Пьянковосело