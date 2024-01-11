деревня Якинская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Якинская

Тарногский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о расследовании попытки отравления крестьянина д. Якинской Шевденицкой волости Тотемского уезда Никулина В. Е. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Илезской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Илезской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9699Ямимская (Мартьяновская), д. удел.при р. Илезе.133122164961

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шевденицкая волость
1504. Якинская (Мартяновская), деревня бывшая удельная, при речке Илезе, дворов 21, жителей 147, часовня

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шевденицкая волость
161161Якинское (Мартьяновское)Илезское.Георгиевскийбывшие удельные12035308398

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кокшенгский район, Илезский сельсовет
Якинская (Мартьяновская шк. 1-й ст.) 2592деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 365 км. Летнее: —.3736

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тарногский район
35925Якинскаядеревня60°42'с.ш.43°56'в.д.P-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тарногский муниципальный район, Илезское сельское поселение
19642420191д Якинскаядеревня

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