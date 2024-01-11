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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о расследовании попытки отравления крестьянина д. Якинской Шевденицкой волости Тотемского уезда Никулина В. Е. 1900 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Оп Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Илезской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Георгиевской Илезской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9699Ямимская (Мартьяновская), д. удел.при р. Илезе.133122164961
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1504. Якинская (Мартяновская), деревня бывшая удельная, при речке Илезе, дворов 21, жителей 147, часовня
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
161161Якинское (Мартьяновское)Илезское.Георгиевскийбывшие удельные12035308398
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Якинская (Мартьяновская шк. 1-й ст.) 2592деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 34 км. Летнее: —.Зимнее: 365 км. Летнее: —.3736
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35925Якинскаядеревня60°42'с.ш.43°56'в.д.P-38-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19642420191д Якинскаядеревня