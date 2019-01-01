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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются) Показать все
Дело о возобновлении межевых знаков при отганичении с. Архангельское, с. Березовец и д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. от смежных владений. 1911 г. // Гос. Показать все
Протокол и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. 1912 г. // Гос. архив Туль Показать все
Дело по отграничению земельного надела крестьянского общества д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. от юго-восточной железной дороги, с одновременным выделением Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1911–1912 гг. // Гос. архив Тульской Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Ивана Митрофанова Антонова. 1913 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Тихона Павлова Лобанова с сестрами: Варварой, Аграфеной и Дарьей Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Сергея Афанасьева Маркина. 1913 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Игната Григорьева Маслакова. 1913 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Федосьи Степановой Фотиной. 1913 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Тетрадь вычислений землемера Вульфграма по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Тульс Показать все
План на участки земли в дачах межевания с. Березовец, с. Архангельское с д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у., отведенные крестьянам с. Задушное Вяжевской вол. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2958Калгановка, д. каз.при р. Дернове.27952300283
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
803. Калгановка, деревня бывшая государственная, дворов 76, жителей 676, школа, 5 овч. звд.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
292333Калгановкадеревня52°51'с.ш.36°42'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54618425126д Калгановкадеревня