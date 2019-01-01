деревня Калгановка, деревня Калгановка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Калгановка

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о выделении отрубных участков земли и выдаче землеустроительных документов крестьянам д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются) Показать все
Дело о возобновлении межевых знаков при отганичении с. Архангельское, с. Березовец и д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. от смежных владений. 1911 г. // Гос. Показать все
Протокол и повестки землемера Гировского по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. 1912 г. // Гос. архив Туль Показать все
Дело по отграничению земельного надела крестьянского общества д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. от юго-восточной железной дороги, с одновременным выделением Показать все
Дело о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у. (списки домохозяев прилагаются). 1911–1912 гг. // Гос. архив Тульской Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Ивана Митрофанова Антонова. 1913 г. // Гос. архив Тульской облас Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Тихона Павлова Лобанова с сестрами: Варварой, Аграфеной и Дарьей Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Сергея Афанасьева Маркина. 1913 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Игната Григорьева Маслакова. 1913 г. // Гос. архив Тульской обла Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. Федосьи Степановой Фотиной. 1913 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Тетрадь вычислений землемера Вульфграма по делу о выделении отрубных участков земли крестьянам д. Калгановка Березовской вол. Новосильского у. 1914 г. // Гос. архив Тульс Показать все
План на участки земли в дачах межевания с. Березовец, с. Архангельское с д. Колгановка Березовской вол. Новосильского у., отведенные крестьянам с. Задушное Вяжевской вол. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2958Калгановка, д. каз.при р. Дернове.27952300283

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Березовская волость
803. Калгановка, деревня бывшая государственная, дворов 76, жителей 676, школа, 5 овч. звд.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
292333Калгановкадеревня52°51'с.ш.36°42'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
54618425126д Калгановкадеревня
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