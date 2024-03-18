село Каргалей, село Каргалей, Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Каргалей

Вадинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об освидетельствовании в состоянии умственных способностей крестьянина с. Каргалей Ягановской волости Керенского уезда Орлова на предмет учреждения над его личностью и им Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
669Каргалей, с. каз. и вл.при рруч. Каргалейке и Курясе.132382304295Церковь православная 1. Мельниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Ягановская волость
401. Каргалей, село бывшее владельческое, дворов 10, жителей 71, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Вадинский район
46891Каргалейсело53°40'43°14'N-38-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Вадинский муниципальный район, Сельское поселение Каргалейский сельсовет
56615410101с Каргалейсело
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