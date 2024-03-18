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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Об освидетельствовании в состоянии умственных способностей крестьянина с. Каргалей Ягановской волости Керенского уезда Орлова на предмет учреждения над его личностью и им Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
669Каргалей, с. каз. и вл.при рруч. Каргалейке и Курясе.132382304295Церковь православная 1. Мельниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
401. Каргалей, село бывшее владельческое, дворов 10, жителей 71, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46891Каргалейсело53°40'43°14'N-38-087
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56615410101с Каргалейсело