железнодорожная станция Толочин, Старо-Толочинская волость, Оршанский уезд (на 1910) — Familio

Толочин

Старо-Толочинская волость, Оршанский уезд (на 1910)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
железнодорожная станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Старо-Толочинская волость
87Ст. Толочинпроселкебол. БукУпр. М.-Бр. ж. д. 52810Толочинского пр. 7247
88Усад. ст. Толочин, М.-Б. ж. д. проселкебол. Букдв. В. Славинскому, кат. 83031Толочинского пр. 7247

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