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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
980Шеркаис (Богородское, Кошкарево), с. вл.при руч. Шеркаисе.363071243229Церковь православная 1. Ярмарка. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
602. Шеркаис (Богородское), село бывшее владельческое, при речке Шеркаисе, дворов 81, жителей 615, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47416Широкоиссело53°42'44°53'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56626422131с Широкоиссело