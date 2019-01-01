хутор Белужино-Колдаиров, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019) — Familio

Белужино-Колдаиров

Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Волгоградской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Округ Донской второй
1048Белуженский.при оз. Белужьем.14750250181
1066Белужий.при р. Дону.14241155153

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
2-й Донской округ, Сиротинская станица
547Белужинский хутор, Сиротинской станицы, при реке Дон1101495285303Хуторское правление4001204
2-й Донской округ, Новогригорьевская станица
548Белужинский хутор, Новогригорьевской станицы, при реке Дон54В общ. вл. стан.2532604031423

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Волгоградская область, Иловлинский район
14684Белужино-Колдаировхутор49°16,0' с.ш.43°43,0' в.д.M-38-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Волгоградская область, Иловлинский муниципальный район, Озерское сельское поселение
18614436106х Белужино-Колдаировхутор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.