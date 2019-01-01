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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1048Белуженский.при оз. Белужьем.147—50250181
1066Белужий.при р. Дону.142—41155153
Список населённых мест области Войска Донского 1915 года
№Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
547Белужинский хутор, Сиротинской станицы, при реке Дон1101495285303Хуторское правление4001204
548Белужинский хутор, Новогригорьевской станицы, при реке Дон54В общ. вл. стан.253260—4031423
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
14684Белужино-Колдаировхутор49°16,0' с.ш.43°43,0' в.д.M-38-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
18614436106х Белужино-Колдаировхутор