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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2169Алабино (Гниломедово), с. вл.при колодце.62225174180Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
776. Гниломедова, деревня бывшая владельческая, дворов 36, жителей 244, волостное правление (уездный город в 6 верстах)
777. Алабино, село бывшее владельческое, дворов 9, жителей 72, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Гниломедова Горевка дер. вторая3990на тр. Пронск-Ряжскъ185459113647½7½Архангельская слоб.
Дер. Гниломедова третья3991на тр. Пронск-Ряжскъ3581363½77Архангельская слоб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
161Гниломедоводеревня54°02'с.ш.39°40'в.д.N-37-068
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61625455136д Гниломедоводеревня