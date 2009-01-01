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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Им. Пачаевичи6Гр. Мих. Ер. Хрептович733—174
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
501. Почаевичи, село бывшее владельческое, при реке Лукомке, дворов 25, жителей 178, церковь православная
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
30Село Почаевичитрактер. ЛукомкеПочаевичск. с. о. церк. земли39165152Почаевичск. пр. 13036
57Им. Почаевичитрактер. Лукомкегр. К. А. Хрептовичу-Бутеневу, п. 13122Почаевичск. пр. 12934
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Почаевичи246
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Почаевичи104