агрогородок Почаевичи, Чашникский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Почаевичи

Чашникский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Беларуси

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Сеннинский уезд
Им. Пачаевичи6Гр. Мих. Ер. Хрептович733174

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Лукомльская волость
501. Почаевичи, село бывшее владельческое, при реке Лукомке, дворов 25, жителей 178, церковь православная

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Лукомльская волость
30Село Почаевичитрактер. ЛукомкеПочаевичск. с. о. церк. земли39165152Почаевичск. пр. 13036
57Им. Почаевичитрактер. Лукомкегр. К. А. Хрептовичу-Бутеневу, п. 13122Почаевичск. пр. 12934

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
д Почаевичи246

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Чашникский район, Ольшанский сельсовет
аг. Почаевичи104

Мы используем куки для улучшения работы сайта.