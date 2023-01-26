село Елизаветовка, село Елизаветовка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Елизаветовка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
97Елизаветовка (Тарасовка), д. вл.при рч. Ингульце.454542135149

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Отбедо-Васильевская волость
133. Елисаветовка, (Тарасова), деревня бывшая владельческая, при реке Ингульце, дворов 64, жителей 423, 2 лавки, паромн. перепр. через р. Пнгулец.

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд, Отбедо-Васильевская волость
деревня Елисаветовка (Тарасовка) при реке Ингульце (сельское общество)153345431776

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16513Єлизаветівкаселор-н Снігурівськийсільрада Нововасилівська
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