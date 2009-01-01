деревня Упиревичи, Борисовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Упиревичи

Борисовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Борисовский уезд
Уперевичи59Свиды2332135145

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Борисовский уезд, Гливинская волость
Упиревичи, деревня112184841115
Упиревичи, имение514841112

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Борисовский район, Пересадский сельсовет
д Упиревичи12

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Борисовский район, Пересадский сельсовет
д. Упиревичи63

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