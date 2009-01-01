деревня Климовка, Гомельский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Климовка

Гомельский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Гомельский уезд, Носовичская волость
162. Климовка, деревня бывшая владельческая, при речке Уте, дворов 118, жителей 771, ветряная мельница

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Носовичская волость
6Дер. Климовкапроселочнойреке УтеКлимовскому с. об. 248800730Прибытков. пр. 17817
24Фол. Климовскбольшой дор. реч. Утекняг. Варшавской, граф. И. И. Паскевич-Эриванской, пр. 11010Прибытков. пр. 17918

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Гомельский район, Прибытковский сельсовет
д Климовка872

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Гомельский район, Прибытковский сельсовет
д. Климовка439

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