село Чащиха, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Чащиха

Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Варнавинской уезд
2563Чащиха, д.при рч. Баковке402314856

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Варнавинский уезд, Баковская волость
Чащиха д.пч. д. Вр.-Сем-ов.42331934175116лесн., извоз.

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Красно-Баковский уезд, Баковская волость
Б. Чащиха дер.88Кр.-Баковск. 213Кр.-Баки22128

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Краснобаковский район
19256Чащихасело57°06'45°09'O-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Краснобаковский муниципальный район, Сельское поселение Чащихинский сельсовет
22635424101с Чащихасело

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